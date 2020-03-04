Зариф назвал астанинский процесс единственным механизмом, снизившим насилие в Сирии

ТЕГЕРАН, 4 марта. /ТАСС/. Астанинский процесс в настоящее время является единственным эффективным механизмом, позволившим снизить уровень насилия в Сирии. Уверенность в этом выразил в среду глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Мы убеждены, что на сегодняшний день в Сирии единственным механизмом, позволившим серьезно снизить уровень насилия и сделать шаг к установлению стабильности, стал астанинский процесс", - цитирует его агентство IRNA. Министр добавил, что "это успешный процесс, и необходимо как можно скорее провести новое заседание на самом высоком уровне".

По его словам, "в ходе недавнего телефонного разговора глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил такую необходимость". "Настала очередь Ирана выступить принимающей стороной для проведения заседания лидеров стран - гарантов астанинского процесса", - сказал Зариф.

Телефонный разговор Зарифа и Лаврова состоялся ранее в среду. В ходе него стороны обсудили обстановку в сирийской провинции Идлиб, а также двусторонние отношения и проблему распространения коронавируса.

Ситуация вокруг Идлиба резко обострилась 27 февраля, когда, по данным Минобороны РФ, боевики предприняли попытку масштабного наступления. Сирийские военные нанесли по ним удар, в результате которого, как утверждают в Анкаре, погибли 36 турецких военнослужащих. После этого ВС Турции нанесли удары по сирийским позициям, уточнив позднее, что было поражено более 200 целей.

27 февраля Анкара начала новую операцию в арабской республике под названием "Весенний щит", в рамках которой наносит удары по позициям сирийской армии. Турция провела на территории соседней страны уже три военные операции: "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь" и "Источник мира". В результате была создана буферная зона безопасности между пограничными городами Аазаз и Джераблус, оккупирован Африн, а также взята под контроль территория к востоку от реки Евфрат.