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Евросоюз категорически отвергает миграционное давление Турции

ЕС ожидает выполнения Турцией в полном объеме соглашения 2016 года о закрытии границ для мигрантов

БРЮССЕЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Евросоюз "категорически отвергает попытки миграционного давления со стороны Турции" и "ожидает выполнения Турцией в полном объеме соглашения 2016 года" о закрытии границ для мигрантов. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Совета ЕС на уровне глав МИД, экстренное заседание которого завершилось в Загребе.

Теги
Турция
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