Евросоюз категорически отвергает миграционное давление Турции

БРЮССЕЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Евросоюз "категорически отвергает попытки миграционного давления со стороны Турции" и "ожидает выполнения Турцией в полном объеме соглашения 2016 года" о закрытии границ для мигрантов. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Совета ЕС на уровне глав МИД, экстренное заседание которого завершилось в Загребе.