{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Джонсон обсудил с Макроном ситуацию в Идлибе и борьбу с коронавирусом

Премьер Великобритании ознакомил президента Франции с планом британского правительства по сдерживанию заболевания

ЛОНДОН, 4 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эмманюэль Макрон провели в среду телефонный разговор, обсудив ситуацию в провинции Идлиб и тему борьбы с распространением нового коронавируса в Европе. Об этом говорится в сообщении, распространенном премьерской канцелярией на Даунинг-стрит, 10.

"Среди прочего премьер-министр и президент Макрон обсуждали текущую ситуацию в Сирии и то, что можно сделать, чтобы положить конец конфликту и страданиям сирийского народа, в особенности в Идлибе", - сказано в документе.

Помимо этого, двое европейских лидеров говорили об эпидемии коронавируса нового вида. Джонсон ознакомил Макрона с планом британского правительства по сдерживанию заболевания и проводимыми в стране исследованиями, направленными на разработку вакцины и лекарства от нового коронавируса.

"Лидеры согласились с необходимостью совместно выработать международный ответ, чтобы бороться с распространением коронавируса", - подчеркнули в канцелярии Джонсона.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано почти 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 50 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 10,5 тыс., свыше 160 человек умерли.

Теги
ВеликобританияФранцияКризис в СирииДжонсон, БорисМакрон, ЭмманюэльРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Президент Кении обвинил власти Сомали в вооруженных провокациях на границе
2 марта в районе города Балад-Хаво произошла перестрелка между частями армии Сомали и силами, поддерживающими экс-министра безопасности Джубаленда Абдирашида Джанана
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС