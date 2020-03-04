Джонсон обсудил с Макроном ситуацию в Идлибе и борьбу с коронавирусом

ЛОНДОН, 4 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эмманюэль Макрон провели в среду телефонный разговор, обсудив ситуацию в провинции Идлиб и тему борьбы с распространением нового коронавируса в Европе. Об этом говорится в сообщении, распространенном премьерской канцелярией на Даунинг-стрит, 10.

"Среди прочего премьер-министр и президент Макрон обсуждали текущую ситуацию в Сирии и то, что можно сделать, чтобы положить конец конфликту и страданиям сирийского народа, в особенности в Идлибе", - сказано в документе.

Помимо этого, двое европейских лидеров говорили об эпидемии коронавируса нового вида. Джонсон ознакомил Макрона с планом британского правительства по сдерживанию заболевания и проводимыми в стране исследованиями, направленными на разработку вакцины и лекарства от нового коронавируса.

"Лидеры согласились с необходимостью совместно выработать международный ответ, чтобы бороться с распространением коронавируса", - подчеркнули в канцелярии Джонсона.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано почти 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 50 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 10,5 тыс., свыше 160 человек умерли.