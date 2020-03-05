Шеф Пентагона не драматизирует последствия удара по талибам для мирного соглашения

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Американский министр обороны Марк Эспер, несмотря на нанесение Соединенными Штатами в среду удара по позициям движения "Талибан" (запрещено в РФ), считает, что подписанное с радикалами мирное соглашение по-прежнему открывает путь к межафганским переговорам. Соответствующую позицию он изложил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса.

"По моему мнению, это [договоренность с талибами] лучший, если не единственный путь к политическому соглашению, - сказал шеф Пентагона. - У нас есть историческая возможность, появившаяся с подписанием [соглашения] 29 февраля в Катаре". "Данная договоренность создает рамки движения к межафганским консультациям, запланированным через пять дней [на 10 марта]", - добавил он.

На вопрос законодателей об авиаударе по талибам Эспер ответил, что Вашингтон "продолжит защищать афганцев". "Ближайшие пять дней будут особенно важными с точки зрения создания условий для переговоров", - считает он.

Вооруженные силы США нанесли в среду первый за 11 дней авиаудар по боевикам "Талибана" в афганской провинции Гильменд.

В целях создания благоприятной обстановки на время подписания мирного соглашения между США и талибами была достигнута договоренность об установлении семидневного периода сокращения насилия в Афганистане, который начался 22 февраля. 2 марта талибы объявили о возобновлении военных действий против афганских правительственных сил.