Польша пригласит российских наблюдателей на учения Defender Europe 20

ВАРШАВА, 5 марта. /ТАСС/. Министерство национальной обороны Польши направит в страны ОБСЕ, включая Россию, приглашения принять участие в наблюдении за стартовавшими в республике учениями Defender Europe 20. Об этом оборонное ведомство информировало Польское агентство печати в четверг.

"Российская Федерация, как и другие страны ОБСЕ, получит приглашение принять участие в наблюдении за учениями Defender Europe 20, которые будут проходить на территории Польши", - указано в сообщении.

Приглашение будет направлено Польшей до 1 апреля, не позднее чем за 42 дня до планируемого наблюдения за учениями, когда численность их участников превысит 13 тыс. - масштаба, когда в соответствии с существующими в ОБСЕ договоренностями организатор обязуется давать возможность наблюдения третьим странам.

"Программа наблюдения, а также включенные в нее эпизоды определены в рамках переговоров между Польшей и США. Подробности будут включены в приглашение для наблюдателей", - объявило польское Минобороны.

Учения

Учения Defender Europe 20 станут самыми масштабными за 25 лет маневрами США в Европе. Как ранее пояснил ТАСС военный источник в НАТО, это будут именно американские маневры под американским командованием. Структуры Североатлантического альянса будут играть в ходе учений подчиненную роль, занимаясь логистикой и координацией действий контингентов 17 стран - партнеров США, которые примут участие в маневрах. Всего в ходе учений из США в Европу будет доставлено порядка 20 тыс. солдат. Центром их проведения станет Германия, однако различные элементы этих маневров будут проходить на территории 10 государств НАТО, в том числе близ российских границ с Польшей и странами Балтии.

Министерство обороны Польши считает, что эти учения демонстрируют стремление США защищать европейских союзников и партнеров, носят оборонительный характер и не направлены против кого-либо.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с редколлегией "Российской газеты" предупредил, что Москва отреагирует на учения Defender Europe 20 "таким образом, чтобы это не создавало ненужных рисков". По его словам, те, кто провоцируют такого рода абсолютно неоправданные учения, "хотят, чтобы ответные меры последовали с тем, чтобы и дальше нагнетать напряженность".