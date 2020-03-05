Визит Си Цзиньпина в Японию отложили из-за коронавируса

ТОКИО, 5 марта. /ТАСС/. Запланированный на апрель визит председателя КНР Си Цзиньпина в Японию отложен из-за продолжающегося распространения коронавируса. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Япония и Китай решили, что визит председателя Си Цзиньпина должен пройти в удобные для обеих сторон сроки. Они будут согласованы позднее по дипломатическим каналам", - сказал он. По его словам, стороны решили, что сейчас основное внимание необходимо уделить борьбе с распространением коронавируса.

Суга также отметил, что ситуация вокруг возможности проведения государственного визита Си Цзиньпина в намеченные сроки обсуждалась в ходе недавней поездки в Токио члена Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии (ЦК КПК) Китая, главы канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи.

Председатель КНР не посещал Японию с 2008 года. Токио придавал особое значение визиту Си Цзиньпина, а премьер-министр Синдзо Абэ неоднократно заявлял, что он должен открыть новую эру в отношениях двух стран.