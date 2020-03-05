Сенаторы США порекомендовали Великобритании отказаться от сотрудничества с Huawei

ТАСС, 5 марта. Группа американских сенаторов, в составе которой есть как республиканцы, так и демократы, порекомендовала Лондону пересмотреть свое решение о допуске Huawei к запуску британской сети мобильной связи 5G и отказаться от сотрудничества с китайской корпорацией. В письме, адресованном Палате общин британского парламента, 20 сенаторов "настоятельно призвали Соединенное Королевство пересмотреть свое недавнее решение", сообщает в четверг газета Financial Times .

Авторы послания, которое подписали в том числе председатель специального комитета по разведке Сената Конгресса США Ричард Берр (республиканец от штата Северная Каролина), его заместитель Марк Уорнер (демократ от штата Вирджиния) и лидер демократического меньшинства Сената Конгресса Чак Шумер, указывают "на значительные угрозы безопасности, экономике и конфиденциальности" в случае привлечения Huawei к работе в сфере телекоммуникаций.

В письме отмечается также необходимость "продолжения взаимодействия" с британскими коллегами в области разведки и технологий с целью снижения рисков, связанных с технологией китайской корпорации, и подчеркивается, что целостность телекоммуникационной инфраструктуры "не может быть нарушена по соображениям удобства".

Вмешательство сенаторов в британские дела, как подчеркивает издание, произошло в преддверии дебатов в Палате общин по вопросу о связях с Huawei. Несколько видных парламентариев от правящей Консервативной партии, в том числе бывший лидер тори Иэн Дункан Смит, предупредили о том, что нынешний подход Лондона создает угрозу как безопасности Великобритании, так и трансатлантическим отношениям.

Британские ограничения на поставки оборудования Huawei

В мае прошлого года президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволяет накладывать запрет на некоторые коммерческие сделки с информационно-коммуникационными технологиями и услугами в случае, если будет выявлен риск для американской инфраструктуры или угроза национальной безопасности. На основании этого 17 мая Минторг США внес Huawei в черный список. 20 мая он выдал корпорации временную генеральную лицензию сроком на 90 дней, которая с тех пор дважды продлевалась.