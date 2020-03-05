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ЕС продлил санкции против Януковича

При этом из черного списка исключили бывших премьер-министра Украины Николая Азарова и министра энергетики Эдуарда Ставицкого
Виктор Янукович EPA/YURI KOCHETKOV
Описание
Виктор Янукович
© EPA/YURI KOCHETKOV

БРЮССЕЛЬ, 5 марта. /ТАСС/. Совет ЕС официально продлил на год индивидуальные санкций против экс-президента Украины Виктора Януковича и еще девяти человек из его окружения, исключив при этом из черного списка бывших премьер-министра Николая Азарова и министра энергетики Эдуарда Ставицкого. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Совета ЕС.

"Совет принял решение продлить на год до 6 марта 2021 года решение о замораживании активов в отношении 10 физических лиц, ответственных за нецелевое использование украинских государственных средств. Запретительные меры в отношении двух лиц не были продлены", - говорится в документе. Данное решение вступит в силу в четверг, после его публикации в Официальном журнале ЕС.

В среду источник ТАСС сообщил, что из черного списка исключены бывшие премьер-министр Николай Азаров и министр энергетики Эдуард Ставицкий.

Евросоюз ввел 5 марта 2014 года целевые санкции в отношении 18 граждан Украины, включая Януковича, двух его сыновей, бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и приближенных к ним лиц. Санкции были введены на один год и включали запрет на въезд на территорию сообщества и замораживание банковских активов. Основанием для введения санкций ЕС назвал "нецелевое использование государственных средств". На протяжении последующих лет ЕС вносил незначительные изменения в этот список, то расширяя, то сокращая его.

Теги
Янукович, Виктор ФедоровичУкраина
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