Литва возглавила силы быстрого реагирования ЕС на кибератаки

ВИЛЬНЮС, 5 марта. /ТАСС/. Созданные Евросоюзом силы быстрого реагирования на кибернетические атаки возглавила Литва, координировавшая процесс их формирования. Об этом в четверг сообщило Минобороны республики.

"Появление международных сил выводит сотрудничество в сфере кибернетической безопасности на качественно новый уровень", - отметил глава военного ведомства Раймундас Кароблис.

Меморандум, закрепляющий создание сил быстрого реагирования ЕС, в четверг был подписан в Загребе представителями Литвы, Нидерландов, Польши, Румынии, Хорватии и Эстонии.

Согласно сообщению Минобороны, документ оговаривает правовые принципы функционирования международных команд по реагированию на кибератаки, члены которых (как военные, так и гражданские лица) находятся на дежурстве в стране своего пребывания и в случае инцидентов в виртуальном пространстве подключаются к его нейтрализации. "При необходимости они могут быть физически переброшены в нужное место", - отмечается в сообщении.

Литва координировала осуществление проекта по созданию сил быстрого кибернетического реагирования ЕС, который был одобрен в конце 2017 года участниками европейской программы Постоянного структурного сотрудничества (PESCO). Членами проекта стали Литва, Нидерланды, Польша, Румыния, Хорватия и Эстония, наблюдателями являются Бельгия, Греция, Испания, Италия, Словения, Финляндия и Франция.

Участники проекта осуществляют обмен не только информацией, но и кадрами, научными достижениями, выстраивают механизмы оказания взаимной помощи. По предложению Литвы они пришли к созданию команд быстрого реагирования из специалистов стран-участниц по предотвращения кибернетических инцидентов.