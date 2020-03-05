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Прокуратура объяснила причину следственных действий в Нацбанке Молдавии

В ведомстве также не исключили задержаний подозреваемых

КИШИНЕВ, 5 марта. /ТАСС/. Антикоррупционная прокуратура проводит следственные мероприятия в здании Национального банка Молдавии, они связаны с расследованием хищения из банков страны €1 млрд. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Молдавии Мария Виеру.

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"В Национальном банке проводятся следственные мероприятия по делу о банковском хищении, подробности будут сообщены позже", - сказала Виеру, отметив, что "кроме обысков возможны и задержания подозреваемых".

Между тем молдавское издание Ziarul de Gardă сообщило со ссылкой на свои источники в прокуратуре о задержании нескольких высокопоставленных чиновников, среди которых - заместитель председателя Нацбанка Аурелиу Чинчлей и бывший заместитель Нацбанка Эмма Тэбырцэ. Все они руководили Нацбанком в период кражи денег из банковской системы. Тэбырцэ ранее была отстранена от должности в связи с уголовным преследованием по этому делу и находилась под арестом в 2017 году, но позже была переведена под подписку о невыезде.

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