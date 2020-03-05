{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Сомали правительственные войска уничтожили восемь боевиков "Аш-Шабаб"

Все цели операции были достигнуты, отметили в армии страны

ПРЕТОРИЯ, 5 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Сомали уничтожили восемь боевиков исламистской группировки "Аш-Шабаб" в ходе операции на западе страны. Об этом сообщил в четверг сомалийский информационный портал Gubjug News со ссылкой на армейское командование.

Среди убитых боевиков - один из лидеров "Аш-Шабаб", заявил начальник штаба 27-й бригады Национальной армии генерал-майор Салех Якуб. По его словам, операция проводилась в регионе Хиран в 27 км от города Беледуэйне, который находится вблизи от границы с Эфиопией.

Все цели операции были достигнуты, подчеркнул Салех Якуб. Он отметил, что также были захвачены оружие и техника боевиков.

Теги
ЭфиопияСомали
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Президент Чехии заявил, что вероятно приедет в Москву на 75-летие Победы
Как добавил Милош Земан, у него запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС