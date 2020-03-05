В Сомали правительственные войска уничтожили восемь боевиков "Аш-Шабаб"

ПРЕТОРИЯ, 5 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Сомали уничтожили восемь боевиков исламистской группировки "Аш-Шабаб" в ходе операции на западе страны. Об этом сообщил в четверг сомалийский информационный портал Gubjug News со ссылкой на армейское командование.

Среди убитых боевиков - один из лидеров "Аш-Шабаб", заявил начальник штаба 27-й бригады Национальной армии генерал-майор Салех Якуб. По его словам, операция проводилась в регионе Хиран в 27 км от города Беледуэйне, который находится вблизи от границы с Эфиопией.

Все цели операции были достигнуты, подчеркнул Салех Якуб. Он отметил, что также были захвачены оружие и техника боевиков.