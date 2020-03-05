Земан заявил, что коррупция на Украине препятствует взаимодействию Киева с ЕС

ПРАГА, 5 марта. /ТАСС/. Коррупция не позволяет Украине осуществить более тесную интеграцию с Евросоюзом. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан в интервью, опубликованном в четверг словацкой газетой Pravda.

"Украина, к сожалению, уже давно погрязла в коррупции, - сказал он. - Если бы экономическая ситуация Украины стала бы более прозрачной, и одновременно понизилась хотя бы на 50% роль олигархов [в стране], то только потом мы могли бы [начать] вести дебаты о возможности более интенсивного сотрудничества [Украины] с ЕС".

Планы Киева по вступлению в Евросоюз, по мнению Земана, в обозримой перспективе являются неосуществимыми. Их реализации препятствует уровень экономического развития Украины, а также жизненный уровень ее граждан, который, как сказал президент, сравним с уровнем жизни жителей Бангладеш. ЕС не имеет такого объема средств, который мог бы "влить" в Украину, чтобы приблизить ее социально-экономические показатели хотя бы к показателям наиболее экономически слабых государств - членов сообщества.

"Если бы ей [Украине] дали дотации [из фондов ЕС, предназначенных для стран Евросоюза], то никогда [у стран ЕС] не было бы уверенности, что эти средства поступят к тем, кому предназначены, а не осядут в карманах олигархов", - подчеркнул президент Чехии.