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Не менее семи боевиков ИГ уничтожены в Афганистане при авиаударе ВВС США

По данным агентства "Синьхуа", более 1000 боевиков сложили оружие за последние месяцы

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. По меньшей мере семь боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) уничтожены в результате авиаудара ВВС США в восточной провинции Кунар в Афганистане. Об этом сообщило в четверг агентство Khaama Press.

По его информации, удар по боевикам был нанесен утром во вторник.

Ранее телеканал TOLOnews информировал, что 46 боевиков ИГ в провинции Кунар сдались властям Афганистана.

За последние месяцы, как информировало ранее агентство "Синьхуа", более 1000 боевиков ИГ сложили оружие на востоке этой исламской республики.

29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами. Согласно договоренностям, межафганские переговоры должны начаться 10 марта. Участники обсудят сроки и модальности постоянного и всеобъемлющего прекращения огня и будущую политическую дорожную карту Афганистана. В рамках мер укрепления доверия к моменту запуска межафганских переговоров должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) и до 1 тыс. человек, удерживаемых талибами.

Теги
АфганистанСША
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