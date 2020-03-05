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Австрия выступает за срочное продление ДСНВ

Ядерные взрывы остаются серьезной глобальной угрозой, отметил посол Австрии в Швейцарии Роберт Мюллер

ЖЕНЕВА, 5 марта. /ТАСС/. Австрия выступает за срочное продление российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) и за отказ от размещения в Европе и за ее пределами вооружений, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), действие которого прекращено в 2019 году. Об этом заявил в четверг австрийский посол в Швейцарии Роберт Мюллер.

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"Мы призываем стороны Договора срочно продлить ДСНВ, провести переговоры о последующих инструментах с дальнейшими сокращениями, а также воздержаться от размещения в Европе и за ее пределами ракет ДРСМД-типа", - сказал дипломат, выступая на заседании Конференции по разоружению. "Прекращение действия имеющих столь большое значение соглашений имеет колоссальные последствия для региональной и международной безопасности и ставит под угрозу наше население", - отметил он.

По его словам, согласиться с этим "было бы слишком рискованным". "Наша общая обязанность - защитить человечество. Ядерные взрывы - будь они осуществлены случайно, вследствие неверных расчетов или преднамеренно - остаются серьезной глобальной угрозой для международной безопасности и сотрудничества", - резюмировал посол.

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АвстрияСШАРоссия
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