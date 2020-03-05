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Демпартия Молдавии на переговорах с социалистами требует сохранить курс на интеграцию с ЕС

Стороны должны приступить к обсуждению деталей коалиционного соглашения в ближайшие дни

КИШИНЕВ, 5 марта. /ТАСС/. Оппозиционная Демократическая партия Молдовы (ДПМ), вступая в коалицию с поддерживающей президента Игоря Додона Партией социалистов (ПСРМ), будет настаивать на сохранении курса на интеграцию страны в ЕС. Об этом заявил почетный лидер ДПМ Дмитрий Дьяков после состоявшегося в четверг первого раунда переговоров с социалистами.

"Если мы согласимся войти в коалицию, мы хотим стать гарантом того, что Молдова не отклонится от европейского курса", - сказал Дьяков, отметив, что демократы хотят избежать спекуляций о том, что формируемая коалиция отказывается от европейского пути. Он также отметил, что на переговорах демократы просят передать под их контроль половину из девяти министерств в правительстве.

"В ближайшие дни мы должны приступить к обсуждению деталей, у нас есть девять министерств, если половина из них будет управляться Демпартией, то это будет нормально", - уточнил Дьяков.

Ранее руководство ПСРМ и ДПМ решили начать переговоры о коалиции. Додон приветствовал это решение в надежде, что это позволит обеспечить долгосрочную политическую стабильность и эффективную власть и избежать нежелательных для страны досрочных выборов в парламент.

В парламенте у социалистов 36 из 101 мандата, у демократов - 23. Этого хватает, чтобы сформировать парламентское большинство, для которого нужен минимум 51 депутат. Таким образом, союз с демократами позволит социалистам оказать политическую поддержку правительству Иона Кику, которое было сформировано по предложению президента в ноябре прошлого года. Его программу и состав одобрили социалисты при поддержке демократов, но, так как правящая коалиция не была создана, кабинет был объявлен миноритарным и техническим.

Теги
МолдавияДодон, ИгорьКику, Ион
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