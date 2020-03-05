Власти Сербии заявили, что не позволят переписывать историю Великой Победы

КАЗАНЬ, 5 марта. /ТАСС/. Россия и Сербия понесли большие потери в Великой Отечественной войне, страны не позволят переписывать историю Великой Победы. Об этом журналистам в четверг заявил после 18-го заседания межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Казани первый заместитель председателя правительства - министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

"Мы вместе будем участвовать в торжествах, связанных с 75-летим Победы в Великой Отечественной войне. И Россия, и Сербия понесли большие потери в этой войне, и мы не можем позволить, чтобы кто-то переписывал историю и жертвы извинялись перед теми, кто совершал преступления", - сказал он.

В Казани в четверг проходит заседание межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству под председательством заместителя председателя правительства РФ Юрия Борисова и первого вице-премьера - главы МИД Сербии Ивицы Дачича.

Выступая на заседании, Борисов отметил, что в Москве будут рады видеть президента Сербии Александара Вучича на праздновании 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.