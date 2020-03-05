Голодающие в Сухуме активисты требуют ввести в действие антикоррупционный закон

СУХУМ, 5 марта. /ТАСС/. Трое активистов из общественного движения против коррупции продолжают начатую в понедельник на площади свободы в Сухуме голодовку. Они требуют от парламента ратификации 20-й статьи Конвенции ООН о признании незаконного обогащения должностных лиц уголовным деянием и введения в действие принятого 6 февраля закона о декларировании доходов госслужащими.

Закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами" принят парламентом 6 февраля, но вступит в силу 30 декабря 2020 года, поскольку, по мнению депутатов, для этого нужен и закон о госслужбе, которого в стране еще нет. Участники голодовки, проходящей в эти дни в Сухуме, 4 февраля проводили акцию протеста у стен парламента, разбив под окнами зала заседаний палатки, с такой же целью. Все они являются членами инициативной группы граждан, которые с 2012 года выступает за ратификацию парламентом Абхазии 20 статьи Конвенции ООН против коррупции, декларирование доходов госчиновниками и конкурсный отбор на госслужбу.

"Мы требуем ратификации двадцатой статьи Конвенции ООН, которая предусматривает признание незаконного обогащения должностного лица в качестве уголовно наказуемого деяния. Мы также требуем вступления в силу закона о декларировании доходов и расходов, госслужащими и депутатами, которое парламент принял 6 февраля. Все утверждения о том, что для этого нужно принять закон о госслужбе, - всего лишь отговорки. Мы не намерены прекращать акцию и уже собрали более 500 подписей в поддержку антикоррупционных требований", - сказал один из голодающих активистов Джансух Адлейба журналистам в четверг.

Руководитель инициативной группы, бывший кандидат в президенты Астамур Какалия сообщил журналистам, что был против этой акции и всячески пытался отговорить своих товарищей, чтобы "они не жертвовали своим здоровьем, но это их личный выбор".

С призывом прекратить голодовку к участникам акции обращались и секретарь общественной палаты Гульнара Кичба, ряд депутатов парламента, представители общественности, но они не намерены прекращать ее, пока парламент не выполнит их требования. Периодически к голодающим приходят врачи, которые следят за их состоянием здоровья.