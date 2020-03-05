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Болгарский суд оправдал секретаря общества "Русофилы" по делу о шпионаже в пользу РФ

Юрий Борисов считает, что его движение хотели запугать

СОФИЯ, 5 марта. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Секретарь болгарского движения "Русофилы", бывший главный редактор газеты "Дума" Юрий Борисов, 9 сентября 2019 года задержанный полицией страны по подозрению в шпионаже, оправдан болгарским судом, его арест был признан незаконным.

"Решение суда окончательное, МВД Болгарии его оспаривать не будет. Распоряжение о моем аресте было несправедливым, наносило ущерб моей репутации, именно поэтому в суде я искал справедливости", - рассказал Борисов в четверг в интервью телеканалу BTV.

Борисов выдвинул две гипотезы о своем аресте. "Полагаю, что наше движение хотели запугать, был арестован не только я, но еще несколько человек. Второй вариант: мне хотели предъявить обвинение, однако от него отказались и захотели сделать из меня свидетеля", - заявил он. Борисов уточнил, что в качестве моральной компенсации требовал от МВД символические 10 левов (около €5).

Председатель движения "Русофилы" Николай Малинов, комментируя корреспонденту ТАСС решение суда, заявил: "Юрий Борисов - это один из моих соратников, который был доставлен на допрос в наручниках, а потом был отпущен. Он осудил болгарские власти, получив моральное возмездие. Я считаю, что причиной атаки на движение "Русофилы" стала наша активная работа в течение 17 лет. К сожалению, столкновения между русофилами и русофобами при активном участии США проходит через Болгарию".

Малинов также напомнил, что находится на свободе под подпиской о невыезде. "Из страны, несмотря на многочисленные приглашения, меня не выпускают. Буду обращаться в суд с просьбой, чтобы мне разрешили поехать в Россию на празднование 75-летия Победы", - сообщил он.

9 сентября 2019 года в доме Борисова был проведен обыск, во время которого были изъяты компьютер и документы. В постановлении указывалось, что обыск проводится в связи с уголовным делом, возбужденном 3 июля по статье о шпионаже в пользу иностранного государства или иностранной организации, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет. 11 сентября 2019 года прокуратура Болгарии сообщила, что Малинову было предъявлено обвинение в шпионаже. Утверждалось, что лидер движения собирал данные о болгарской внутренней и внешней политике в интересах общества "Двуглавый орел" и Российского института стратегических исследований, которые базируются на территории РФ. Прокуратура полагает, что обвиняемый работал против интересов Болгарии и стремился сменить политический вектор развития страны с западного на российский. Расследование по делу Малинова продолжается.

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