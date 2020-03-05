Госдеп не стал предоставлять данные о планах встречи лидеров постоянной пятерки СБ ООН

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Госдепартамент отказался предоставлять какие-либо дополнительные сведения о планах проведения встречи лидеров постоянной пятерки Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, о которой говорил на днях в ответ на вопрос корреспондента ТАСС американский президент Дональд Трамп.

"Должен вас перенаправить в Белый дом по поводу какой-то конкретной информации, которая может быть о встрече такого рода. Но, безусловно, если бы реализовывались планы [проведения такой встречи], то мы бы с удовольствием и, надеюсь, эффективно и полезно внесли бы в это вклад", - заявил в четверг на брифинге для иностранных журналистов помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд, комментируя высказывания Трампа.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, Форд также сообщил, что пока не может объявить дату новых российско-американских переговоров по ядерному разоружению. Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, выступая 12 февраля в Атлантическом совете в Вашингтоне, сказал, что российско-американские контакты по вопросам разоружения и контроля над вооружениями продолжатся в ближайшее время. "Мы сядем [за стол переговоров] с российскими коллегами очень скоро, и мы будем вести речь об этих важных вопросах", - отмечал тогда О'Брайен.

Как сообщил 29 февраля Трамп, американская администрация рассчитывает провести встречу лидеров пяти стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН (Великобритания, Китай, Россия, США и Франция) в Нью-Йорке, чтобы обсудить прежде всего вопросы контроля над вооружениями. По всей видимости, он имел в виду, что встреча состоится в рамках общеполитической дискуссии предстоящей в сентябре 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Трамп не ответил на дополнительную просьбу пояснить, на какие результаты предполагаемой встречи в Нью-Йорке он надеется.

Инициативу проведения встречи лидеров стран пятерки СБ ООН выдвинул 23 января, выступая на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста, президент России Владимир Путин. Как позднее сообщил глава МИД России Сергей Лавров, Китай и Франция уже поддержали эту инициативу. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик проинформировал, что руководство всемирной организации также приветствовало бы проведение подобного саммита. Директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев ранее заявил журналистам, что такая встреча могла бы пройти на полях юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре в Нью-Йорке, но конкретных договоренностей об этом пока нет.