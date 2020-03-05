Игор Зорчич стал новым спикером нижней палаты парламента Словении

ЛЮБЛЯНА, 5 марта. /ТАСС/. Государственное собрание Словении (нижняя палата парламента) утвердило в четверг большинством голосов кандидатуру Игора Зорчича, представляющего Партию современного центра (ПСЦ), на пост спикера. Трансляцию заседания вело в прямом эфире местное телевидение.

Для утверждения нового спикера требовалось большинство в 46 депутатских голосов. Кандидатуру Зорчича поддержали 48 парламентариев, против выступили 29. 11 бюллетеней были признаны недействительными, два депутата отсутствовали.

Занимавший пост председателя Госсобрания республики ранее Деян Жидан объявил о своей отставке во вторник. Он мотивировал ее формированием нового парламентского большинства в составе Словенской демократической партии (СДП), "Новой Словении - Христианских демократов", ПСЦ и Демократической партии пенсионеров Словении (всего 48 депутатских мандатов), а также избранием главы СДП Янеза Янши на пост премьер-министра Словении.

Игор Зорчич, юрист по образованию, начал свою политическую карьеру с избрания в парламент прошлого созыва по списку Партии современного центра (в 2014 году). Он сохранил свой мандат по итогам внеочередных выборов, прошедших в июне 2018 года, и стал главой парламентской фракции ПСЦ.