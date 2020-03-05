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США ввели санкции в отношении Национальной полиции Никарагуа

В качестве причины введения таких мер Вашингтон указал "серьезные нарушения прав человека"

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов в четверг ввели санкции в отношении Национальной полиции Никарагуа и трех представителей ее руководства. Об этом сообщается в пресс-релизе американского Минфина.

В качестве причины введения ограничительных мер Вашингтон указал "серьезные нарушения прав человека".

"Режим [президента Никарагуа Даниэля] Ортеги использовал Национальную полицию в качестве инструмента в своей кампании жестоких репрессий в отношении жителей Никарагуа", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В список рестрикций также были включены начальник отдела надзора и патрулирования полиции Хуан Антонио Валье Валье, глава управления специальных операций Хусто Пастор Урбина и руководитель отдела судебной помощи Луис Альберто Перес Оливас, по данным Вашингтона, также возглавляющий одну из местных тюрем.

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

Теги
СШАНикарагуа
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