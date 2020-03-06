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Эксперт: Дамаск остался в выигрыше от соглашения РФ и Турции по Идлибу

Турецкий аналитик Имбат Муглу отметил, что ситуация в Идлибе не оказывает негативного влияния на отношения между РФ и Турцией

АНКАРА, 6 марта. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Сирийское руководство осталось в выигрыше от достигнутого между РФ и Турцией соглашения по сирийскому Идлибу, о котором ранее в четверг заявили президенты Владимир Путин и Тайип Эрдоган в Москве. Такое мнение выразил в четверг в беседе с ТАСС турецкий аналитик Имбат Муглу.

"Судя по результатам переговоров, которые начались с прекрасных и добрых пожеланий лидеров Турции и России, кажется, что они провели очень подробную встречу, в ходе которой им удалось обсудить обстановку как во всей Сирии, так и в Идлибе отдельно. Полагаю, что эти переговоры также повлияют на планы касательно территорий к востоку и западу от реки Евфрат. Можно сказать, что от переговоров по Идлибу сирийский режим [президента Сирии Башара Асада] также остался в выигрыше", - сказал он.

При этом аналитик отметил, что ситуация в Идлибе не оказывает негативного влияния на отношения между РФ и Турцией. "Можно сразу отметить, что ситуация в Идлибе является затяжной темой. Однако несмотря на это, она не оказывает негативного воздействия на политику двух стран", - добавил он.

Муглу также выразил мнение, что наиболее важным для Турции пунктом подписанного в Москве соглашения является объявление режима прекращения огня. "Это связано с тем, что Турция с самого начала ожидала установления перемирия и она часто это озвучивала. Каждый раз, когда в Идлибе применялось оружие, то в сторону турецкой границы отправлялись беженцы, и Турция осталась одна наедине с этой проблемой, - утверждает эксперт. - При помощи этого меморандума гуманитарный и миграционный кризис будет разрешен".

По мнению аналитика, совместное патрулирование в районе автомобильной магистрали М4, о котором договорились в четверг РФ и Турция, "позволят быстрее предпринять шаги, необходимые для скорейшего урегулирования в Идлибе".

По итогам встречи Путина и Эрдогана стороны согласовали совместный документ, касающийся ситуации в Сирии. Его положения позднее огласили министры иностранных дел. По словам российского лидера, в совместном заявлении изложены те решения, которые два президента "выработали в ходе сегодняшних более чем шестичасовых консультаций". В частности, РФ и Турция договорились о режиме прекращения огня по существующей линии соприкосновения в Идлибской зоне деэскалации с 6 марта, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров.

Теги
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Генсек ООН надеется, что соглашение Путина и Эрдогана приведет к перемирию в Идлибе
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