СМИ: МИД Бразилии приказал венесуэльским дипломатам покинуть страну

ТАСС, 6 марта. Министерство иностранных дел Бразилии уведомило венесуэльских дипломатов, что они должны покинуть страну. Об этом сообщила в четверг газета Folha de S.Paulo.

По ее данным, в ноте МИД говорится, что если дипломаты не покинут Бразилию самостоятельно, они будут высланы.

Как отмечает газета, в настоящее время в Бразилии находятся 17 венесуэльских дипломатов. Помимо посольства в Бразилиа, у Венесуэлы есть консульства в Манаусе, Рио-де-Жанейро, Белене, Сан-Паулу, Ресифе и Боа-Висте.

Ранее портал Antagonista опубликовал распоряжение МИД Бразилии, в котором говорится, что страна отзывает дипломатов и технический состав своих представительств в Венесуэле. В Боливарианской Республике останется один бразильский дипломат и сотрудница отдела дипломатического иммунитета, указало издание.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.