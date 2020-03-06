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Кризис в Сирии

Джеймс Джеффри: США не работают с боевиками в Идлибе, но и не наносят по ним удары

Спецпредставитель США по Сирии заявил, что США сфокусированы на борьбе с правительством президента Сирии Башара Асада

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты не сотрудничают с боевиками "Хайат Тахрир аш-Шам" (новое название запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра") в сирийском регионе Идлиб, но и не наносят по ним удары, поскольку они сфокусированы на борьбе с правительством президента Сирии Башара Асада. Об этом заявил в четверг спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри в интервью телекомпании CBS.

"Мы не работаем с ними. Как вы сказали, они являются ответвлением "Аль-Каиды" (запрещена в РФ - прим. ТАСС)", - сказал он. "С другой стороны, как видно по нашим различным контртеррористическим ударам в Идлибе, мы не наносили их по ним, поскольку мы не считаем, что они сфокусированы на международной террористической деятельности. Они скорее сфокусированы на борьбе с режимом Асада", - признал Джеффри.

"Вновь повторю, что они не наши друзья, мы не имеем с ними никаких дел, но они определенно не являются приоритетом для нас с точки зрения борьбы с терроризмом", - добавил спецпредставитель США.

Идлиб - единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках бандформирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны. На территории провинции действовало 12 наблюдательных постов турецкой армии, которые следили за соблюдением режима прекращения огня.

Обстановка в идлибской зоне деэскалации резко обострилась в конце февраля, когда, по данным Минобороны РФ, боевики предприняли попытку масштабного наступления. Сирийские военные нанесли по ним удар, в результате которого, как утверждают в Анкаре, погибли 36 турецких военнослужащих. В тот же день Турция начала в Сирии новую операцию под названием "Весенний щит", в рамках которой нанесла удары по сирийской армии.

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