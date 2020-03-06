NYT: Сандерс в 80-х рассчитывал положить конец холодной войне

НЬЮ-ЙОРК, 6 марта. /ТАСС/. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, претендующий на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента США, гордится своим вкладом в попытки наладить отношения между США и СССР в конце 80-х годов. Такое заявление представителя предвыборного штаба Сандерса приводит в четверг газета The New York Times .

Материал посвящен усилиям Сандерса по налаживанию контактов между городом Берлингтон (штат Вермонт), мэром которого он являлся в тот момент, и Ярославлем. По словам автора, благодаря установлению побратимских отношений между этими двумя городами Сандерс рассчитывал способствовать окончанию холодной войны и снижению напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

Автор статьи приводит архивные записи, которые, по его словам, носят общее название "Документы о развитии дружественных связей города Ярославля с городом Берлингтоном за 1988 год". С данными материалами автору удалось ознакомиться в Государственном архиве Ярославской области, где они, по его словам, хранятся в открытом доступе. Среди прочего в подборке документов содержатся данные переписки и стенограммы телефонных разговоров Сандерса с руководством Ярославля и сотрудниками советского посольства в Вашингтоне, планы его поездки в СССР в июне 1988 года и ответного визита советской делегации в США. В том же году Ярославль и Берлингтон официально стали городами-побратимами.

"Мэр Сандерс был горд присоединиться к десяткам американских городов, которые стремились положить конец холодной войне с помощью программы городов-побратимов, которую поддерживал сам президент [Рональд] Рейган (являвшийся президентом США в 1981-1989 годы - прим. ТАСС), - приводит издание слова представителя предвыборного штаба Сандерса Майка Каски. - Обмены между Берлингтоном и Ярославлем, которые сохраняются по сей день, лишь подтверждают дальновидность Сандерса: встречаясь лицом к лицу, мы в состоянии ломать барьеры и стереотипы, которые существуют между людьми и правительствами".

Обвинения в связях с РФ

В США на фоне предвыборной кампании звучат обвинения в адрес Сандерса в связях с Россией. Так, газета The Washington Post 21 февраля сообщила, что представители властей США на брифинге проинформировали Сандерса об имевших, по их утверждениям, место попытках РФ помочь ему в предвыборной борьбе. О каком именно содействии шла речь, издание не уточнило. Сандерс в этот же день пояснил, что брифинг состоялся около месяца назад.

"Нам сказали, что Россия и, может быть, другие страны будут вмешиваться в эту кампанию", - добавил он. Сенатор сейчас является одним из двух лидеров предвыборной гонки среди демократов вместе с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

Посольство РФ в Вашингтоне заявило, что антироссийские заявления участников предвыборной кампании в США "привели к беспрецедентной деградации двусторонних отношений". В дипмиссии подчеркнули, что "Российская Федерация не "вмешивается" во внутренние процессы других стран", и призвали "политиков прекратить голословные обвинения". Дипломаты выразили "глубокую озабоченность раскруткой новой спирали спекуляций о мнимом "вмешательстве" России в выборы США" и тем, "как этот миф эксплуатируется политическими силами в Вашингтоне для достижения своих оппортунистских целей". "Выдвижение друг против друга выдуманных, ничем не обоснованных обвинений по "российской теме" становится плохой американской политической традицией", - подчеркнули в посольстве.