В Раде зарегистрирован законопроект, позволяющий уволить главу НАБУ

КИЕВ, 6 марта. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады из президентской фракции "Слуга народа" Александр Дубинский и Александр Качура зарегистрировали законопроект об изменениях в закон о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщается на сайте парламента.

Текст законопроекта "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" (относительно приведения этого закона в соответствие с действующими нормами антикоррупционного законодательства Украины) пока отсутствует.

В парламентской фракции "Слуга народа" после вынесения недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке решили снять с должности и главу НАБУ Артема Сытника, который, по мнению депутатов, не довел до "логического конца" ни одного дела в отношении топ-чиновников. Сейчас, по закону, для отставки главы НАБУ требуется отрицательный вывод аудиторов о его деятельности, чего ожидать практически невозможно. По мнению, экспертов, депутаты предлагают убрать из закона именно эту норму.