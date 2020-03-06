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Сирийско-турецкий конфликт

Нидерланды предложили дополнить соглашение о прекращении огня в Сирии бесполетной зоной

По мнению глава МИД Нидерландов Стефана Блока, особенно важно распространить это ограничение на сирийскую авиацию

ЗАГРЕБ, 6 марта. /ТАСС/. Достижение соглашения о прекращении огня в Сирии вызывает удовлетворение, однако для его выполнения его можно было бы дополнить бесполетной зоной, особенно для сирийской авиации. Такое мнение высказал глава МИД Нидерландов Стефан Блок в пятницу по прибытии на встречу глав МИД ЕС.

"Я очень доволен, что соглашение о прекращении огня достигнуто, однако нужно увидеть, будет ли оно поддерживаться. И я считаю, что важным шагом для этого стало бы создание бесполетной зоны над Идлибом, особенно для сирийской авиации", - заявил он.

Теги
СирияНидерландыСирийско-турецкий конфликт
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