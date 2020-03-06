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Кризис в Сирии

Боррель назвал хорошим знаком прекращение огня в Сирии

Теперь нужно увидеть как оно будет работать, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности

ЗАГРЕБ, 6 марта. /ТАСС/. Прекращение огня в Сирии, это хороший знак, но оно еще должно начать работать, оно также является условием для направления гуманитарной помощи в Сирию. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в пятницу по прибытии на неформальную встречу министров иностранных дел ЕС в Загребе.

"Соглашение о прекращении огня, это хороший знак и проявление доброй воли. Теперь нужно увидеть как оно будет работать. Эта договоренность является предварительным условием для направления дополнительной гуманитарной помощи Сирии", - сказал он. Боррель не стал отвечать на вопрос журналистов поддерживает ли он предложение Нидерландов ввести бесполетную зону над Идлибом

Боррель также повторил, что ЕС "должен улучшить отношения с Россией и Турцией для решения многих проблем". По его словам, министры рассмотрят в пятницу возможность оказания Турции дополнительной помощи для содержания беженцев на своей территории, однако подчеркнул, что Анкара не может использовать мигрантов для давления на ЕС.

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на состоявшихся в четверг в Москве переговорах согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в сирийской провинции Идлиб. Достигнутые ими договоренности предусматривают, что боевые действия в Идлибе будут прекращены вдоль всей линии соприкосновения с вступлением в силу перемирия 6 марта. С 15 марта РФ и Турция начнут совместное патрулирование по трассе М4, вдоль которой будет создан коридор безопасности. Москва и Анкара подтвердили приверженность сохранению суверенитета Сирии и договорились продолжать решительную борьбу с терроризмом.

Теги
СирияКризис в СирииБоррель, Жозеп
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