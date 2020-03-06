В ДНР заявили, что Киев вернул свои силы в район разведения в окрестностях Петровского

ДОНЕЦК, 6 марта. /ТАСС/. Украинские силовики оборудовали новые позиции внутри участка разведения сил и средств "Петровское-Богдановка", откуда они были отведены в ноябре 2019 года в рамках разведения сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Об этом сообщило в пятницу Управление Народной милиции (УНМ) Донецкой народной республики (ДНР).

В УНМ добавили, что силовики Киева, обосновавшиеся внутри участка разведения, неоднократно открывали огонь по украинским позициям на окраине села Викторовка. Последний из них зафиксирован силами ДНР 5 марта. Эти обстрелы проводятся для обвинения в них военнослужащих ДНР и создания повода для возвращения ВСУ на позиции внутри участка, считают в Управлении НМ ДНР.

Населенный пункт Петровское стал третьим пилотным участком, где закончился отвод сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Ранее войска были разведены у Золотого и Станицы Луганской. Отвод сил на линии соприкосновения в Донбассе было условием для проведения в декабре 2019 года саммита "нормандской четверки" в Париже.