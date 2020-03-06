СМИ: командир батальона "Сомали" Гиви был убит в результате операции СБУ

КИЕВ, 6 марта. /ТАСС/. Командир донецкого батальона "Сомали" Михаила Толстых (позывной Гиви) был убит в феврале 2017 года в результате операции Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом в пятницу сообщило украинское издание "Цензор.нет" со ссылкой на бывшего сотрудника СБУ Олега Сугерея.

По его словам, операция готовилась два года. В результате в окружение Толстых проникла девушка-агент. Ей удалось заложить взрывчатку, которая сработала, когда тот пришел утром на работу, рассказал Сугерей.

По официальной версии следственных органов Донецкой народной республики, командир батальона "Сомали" Михаил Толстых погиб утром 8 февраля 2017 года в результате выстрела из реактивного пехотного огнемета "Шмель". В связи с этим в ДНР был объявлен трехдневный траур. Тогда же следственные органы республики заявили о причастности к убийству Толстых украинских спецслужб.