{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

СМИ: командир батальона "Сомали" Гиви был убит в результате операции СБУ

Операция готовилась два года, сообщает издание "Цензор.нет"
Церемонии прощания с Михаилом Толстых (позывной Гиви), 10 февраля 2017 года Артем Процюк/ТАСС
Описание
Церемонии прощания с Михаилом Толстых (позывной Гиви), 10 февраля 2017 года
© Артем Процюк/ТАСС

КИЕВ, 6 марта. /ТАСС/. Командир донецкого батальона "Сомали" Михаила Толстых (позывной Гиви) был убит в феврале 2017 года в результате операции Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом в пятницу сообщило украинское издание "Цензор.нет" со ссылкой на бывшего сотрудника СБУ Олега Сугерея.

На эту тему
Случаи убийства командиров ДНР и ЛНР. Досье

По его словам, операция готовилась два года. В результате в окружение Толстых проникла девушка-агент. Ей удалось заложить взрывчатку, которая сработала, когда тот пришел утром на работу, рассказал Сугерей.

По официальной версии следственных органов Донецкой народной республики, командир батальона "Сомали" Михаил Толстых погиб утром 8 февраля 2017 года в результате выстрела из реактивного пехотного огнемета "Шмель". В связи с этим в ДНР был объявлен трехдневный траур. Тогда же следственные органы республики заявили о причастности к убийству Толстых украинских спецслужб.

Теги
УкраинаКризис на Украине
Реклама на ТАСС
Оппозиция инициировала в Раде законопроект о референдумах по народной инициативе
Главная идея документа заключается в том, чтобы "именно народ как носитель суверенитета и единственный источник власти на Украине мог инициировать вынесение на референдум основополагающих вопросов и принимать ключевые решения"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС