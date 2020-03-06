Новый премьер Украины назвал условия для поставки воды в Крым

КИЕВ, 6 марта. /ТАСС/. Украина, в случае необходимости или гуманитарной угрозы, будет поставлять воду в Крым для украинцев. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной раде.

"Мы будем поставлять воду в Крым в случае необходимости или гуманитарной угрозы украинцам. Для хозяйственных нужд, для питья. Хоть цистернами. Мы должны это обеспечить, - сказал премьер. - Это наше обязательство перед нашими украинцами".

При этом Шмыгаль подчеркнул, что речь не идет о возобновлении промышленных поставок воды в Крым. "Поэтому просьба не политизировать эти вещи, не манипулировать этими вещами", - призвал премьер.

Премьер таким образом фактически подтвердил свои слова о возобновлении подачи воды в Крым, прозвучавшие в четверг в программе "Право на власть" на телеканале "1+1": "Вопрос подачи воды в Крым - это не вопрос торговли с оккупантом, не вопрос бизнеса. Это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму. Неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе. Мы не хотим быть ее авторами". Премьер уточнил, что речь идет о подаче воды, "которая может быть использована украинцами для собственных нужд, а не для промышленных объектов". "Мы не можем не подавать воду украинцам. Крым - это Украина", - заключил он.

Однако через пару часов премьер взял свои слова обратно, отметив, что его неправильно поняли, а "формат ток-шоу не лучший, чтобы обсуждать сложные вопросы, например, вопрос подачи воды в Крым". "Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины", - написал Шмыгаль в Facebook, добавив, что "этот тезис потерялась в шуме студии".

После государственного переворота на Украине зимой 2014 года и воссоединения Крыма с Россией украинские власти перекрыли подачу на полуостров по Северо-Крымскому каналу. Этот канал был построен в 60-е годы прошлого века для обеспечения маловодных и засушливых территорий Херсонской и Крымской областей Украинской ССР с забором воды из специально построенного в нижнем течении Днепра Каховского водохранилища. Поставки покрывали до 90% потребностей республики в воде. За прошедшие пять лет в Крыму реализован проект по использованию подземных вод для организации водоснабжения населения полуострова.