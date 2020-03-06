Греция решила удлинить на 40 км забор на границе с Турцией

АФИНЫ, 6 марта. /ТАСС/. Правительство Греции приняло решение удлинить на 40 км высокий металлический забор на сухопутной границе с Турцией, который пытаются обходить нелегальные мигранты с целью прорваться на греческую территорию. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель кабинета Стелиос Пецас в эфире телеканала Antenna.

По его словам, на первом этапе принято решение "удлинить примерно на 40 км существующее заграждение в области Эврос", которое в настоящее время растянуто на 12,5 км сухопутной границы до и после КПП в Кастаниес.

Трехметровый забор с колючей проволокой наверху является серьезным сдерживающим препятствием для тысяч нелегальных мигрантов, которые в последние дни скопились на турецкой стороне у греческой границы на фоне распространяющихся Турцией сообщений о том, что ее граница с Европой якобы открыта. Турецкие военные и полицейские помогают мигрантам проделывать бреши в заборе, которые ежедневно заделывают греческие силовики. Мигранты также пытаются на лодках, а иногда и вплавь преодолеть реку, которая в остальных местах идет вдоль линии греко-турецкой границы.

Пецас также подчеркнул, что после начала Турцией организованной операции по переброске мигрантов к греческой границе правительство Греции изменило свою политику по ее защите, "поскольку в настоящее время существует проблема национальной безопасности". "Никто не сможет пересечь границу", - сказал представитель кабинета.

Он выразил мнение, что "Турция стала торговцем людьми и распространяет ложные новости", вновь категорически опровергнув утверждения турецкой стороны о погибших и раненых на границе от рук греческих сил безопасности. "Я категорически опровергал во все предыдущие дни заявления турецких официальных лиц и СМИ, которые упоминали о каких-то погибших и раненых. Не было таких случаев с греческой стороны, со стороны наших сил, которые охраняют наши границы и границы Европы. Все это - ложные новости, которые, к сожалению, сочиняют в соседней стране", - сказал Пецас.

"Еще более неприятный факт, что президент такой большой страны, как Турция, прибегает к такой очень грубой лжи, но для нас лучшим ответом, помимо опровержений, является сама существующая реальность, - продолжил официальный представитель. - Когда господин Эрдоган говорит, что перешли 100 тыс. мигрантов и беженцев из Турции в Европу, и никто их не видит, то доверие к его словам снижается до нуля".

По словам Пецаса, Европа сейчас приходит в себя по вопросу миграции. "Европейцы поддерживают [премьер-министра Греции] Кириакоса Мицотакиса. Поддержку также оказало присутствие лидеров Евросоюза в Эвросе вместе с премьер-министром", - сказал он.

Касаясь намерения правительства создать закрытые центры для содержания мигрантов на греческих островах, которое вызвало острые протесты местных властей и жителей, Пецас подчеркнул, что правительство предложило им найти альтернативные решения, если таковые имеются, "но центры, тем не менее, будут построены". Представитель кабинета также признал возможность создания таких центров на небольших необитаемых скалистых островах в Эгейском море. "Рассматриваются все предложения, если они отвечают необходимым условиям", - сказал он, отвечая на вопрос на эту тему.

Действия турецких властей

Как сообщило 28 февраля агентство Reuters со ссылкой на турецкого чиновника, в Анкаре приняли решение не останавливать сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше. Данный шаг последовал за инцидентом с гибелью 36 турецких солдат в сирийской провинции Идлиб. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "в Европу направились сотни тысяч беженцев, и в скором времени их число достигнет миллионов".

Как сообщили газете Naftemporiki правительственные источники, в общей сложности с 06:00 по местному времени (07:00 мск) 29 февраля до 06:00 четверга были пресечены 36 тыс. 649 попыток незаконного проникновения в Грецию. Всего арестованы прорвавшиеся на греческую территорию 252 человека, но сирийцев в их числе крайне мало. Так, 64% арестованных составляют выходцы из Афганистана, 19% - из Пакистана, 5% - из Турции, 2,6% - из Сомали. 5,4% приходится на нелегальных мигрантов из Ирака, Ирана, Марокко, Эфиопии, Бангладеш и Египта, а на сирийцев - всего лишь 4%.