Суд Киева заочно арестовал экс-командующего Внутренними войсками и экс-главу СБУ

КИЕВ, 6 марта. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего командующего Внутренними войсками Станислава Шуляка и экс-главу Службы безопасности (СБУ) Александра Якименко по обвинению в превышении служебных полномочий во время событий "евромайдана" зимой 2013-2014 года. Об этом сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, сейчас Шуляк и Якименко находятся на территории РФ и объявлены в розыск. Следствие подозревает их в причастности к "организации совершения тяжких и особо тяжких преступлений" против митингующих в феврале 2014 года во время так называемой "революции достоинства".

Решение суда позволит начать процедуру экстрадиции подозреваемых и применить процедуру заочного расследования.

Шуляк с лета 2015 года находится в розыске. В мае 2018 года Оболонский районный суд Киева допрашиваал его по видеоконференцсвязи как свидетеля по делу бывшего президента Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене. Тогда Шуляк сообщал, что живет в России.

Якименко покинул Украину 22 февраля 2014 года. В марте 2015 года ему предъявили обвинения в незаконном объявлении антитеррористической операции во время "евромайдана". В феврале 2018 года суд разрешил заочное расследование против руководства СБУ времен Януковича по делу о расстрелах на "евромайдане".