{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Суд Киева заочно арестовал экс-командующего Внутренними войсками и экс-главу СБУ

Они обвиняются в превышении служебных полномочий во время "евромайдана" зимой 2013-2014 года

КИЕВ, 6 марта. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего командующего Внутренними войсками Станислава Шуляка и экс-главу Службы безопасности (СБУ) Александра Якименко по обвинению в превышении служебных полномочий во время событий "евромайдана" зимой 2013-2014 года. Об этом сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, сейчас Шуляк и Якименко находятся на территории РФ и объявлены в розыск. Следствие подозревает их в причастности к "организации совершения тяжких и особо тяжких преступлений" против митингующих в феврале 2014 года во время так называемой "революции достоинства".

Решение суда позволит начать процедуру экстрадиции подозреваемых и применить процедуру заочного расследования.

Шуляк с лета 2015 года находится в розыске. В мае 2018 года Оболонский районный суд Киева допрашиваал его по видеоконференцсвязи как свидетеля по делу бывшего президента Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене. Тогда Шуляк сообщал, что живет в России.

Якименко покинул Украину 22 февраля 2014 года. В марте 2015 года ему предъявили обвинения в незаконном объявлении антитеррористической операции во время "евромайдана". В феврале 2018 года суд разрешил заочное расследование против руководства СБУ времен Януковича по делу о расстрелах на "евромайдане".

Теги
Янукович, Виктор ФедоровичУкраинаКризис на Украине
Реклама на ТАСС
"Встреча, за которой следил весь мир". Мировые СМИ о визите Эрдогана в Москву
Итог переговоров называют дипломатической победой России
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС