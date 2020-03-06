{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СБУ опровергла, что рассказавший про спецоперацию в ДНР Сугерей был ее сотрудником

Ранее СМИ Украины распространили комментарий от имени "сотрудника СБУ" о спецоперации по ликвидации командира батальона "Сомали" Михаила Толстых, известного как "Гиви"

КИЕВ, 6 марта. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) выступила в пятницу с опровержением информации о том, что Олег Сугерей, рассказавший украинским СМИ про спецоперацию СБУ в Донецке, когда-либо являлся ее сотрудником.

"Учитывая распространение в некоторых СМИ комментария якобы сотрудника СБУ о спецоперации по ликвидации командира батальона "Сомали" Михаила Толстых, также известного как "Гиви", сообщаем, что Олег Сугерей не служит и никогда не служил в Службе безопасности Украины", - говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Командир батальона "Сомали" Михаил Толстых был убит в Донецке 8 февраля 2017 года. Тогда же следственные органы Донецкой народной республики (ДНР) заявили, что он погиб в результате операции украинских спецслужб. В связи с его гибелью в ДНР был объявлен трехдневный траур.

В пятницу украинское издание "Цензор.НЕТ" со ссылкой на бывшего сотрудника СБУ Олега Сугерея подтвердило, что Михаил Толстых был убит именно в результате спецоперации этого ведомства. По его словам, операция готовилась два года. В результате в окружение Толстых проникла девушка-агент, "известная блондинка". Ей удалось заложить взрывчатку, которая сработала, когда тот пришел утром на работу.

Сам Олег Сугерей в августе 2017 года был задержан сотрудниками правоохранительных органов ДНР в составе группы украинских диверсантов. Тогда в Министерстве госбезопасности республики сообщали, что целью группы было "уничтожение важнейших объектов инфраструктуры ДНР". Сугерей был опознан как военнослужащий 8-го полка сил специальных операций Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В декабре того же года он был возвращен на Украину в рамках обмена удерживаемыми лицами между Киевом и республиками Донбасса.

Теги
Украина
Реклама на ТАСС
Назарбаев на встрече с Медведевым приветствовал итоги переговоров президентов РФ и Турции
Первый президент Казахстана отметил особую важность приверженности заинтересованных сторон к продолжению Астанинского процесса по урегулированию в Сирии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС