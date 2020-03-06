СБУ опровергла, что рассказавший про спецоперацию в ДНР Сугерей был ее сотрудником

КИЕВ, 6 марта. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) выступила в пятницу с опровержением информации о том, что Олег Сугерей, рассказавший украинским СМИ про спецоперацию СБУ в Донецке, когда-либо являлся ее сотрудником.

"Учитывая распространение в некоторых СМИ комментария якобы сотрудника СБУ о спецоперации по ликвидации командира батальона "Сомали" Михаила Толстых, также известного как "Гиви", сообщаем, что Олег Сугерей не служит и никогда не служил в Службе безопасности Украины", - говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Командир батальона "Сомали" Михаил Толстых был убит в Донецке 8 февраля 2017 года. Тогда же следственные органы Донецкой народной республики (ДНР) заявили, что он погиб в результате операции украинских спецслужб. В связи с его гибелью в ДНР был объявлен трехдневный траур.

В пятницу украинское издание "Цензор.НЕТ" со ссылкой на бывшего сотрудника СБУ Олега Сугерея подтвердило, что Михаил Толстых был убит именно в результате спецоперации этого ведомства. По его словам, операция готовилась два года. В результате в окружение Толстых проникла девушка-агент, "известная блондинка". Ей удалось заложить взрывчатку, которая сработала, когда тот пришел утром на работу.

Сам Олег Сугерей в августе 2017 года был задержан сотрудниками правоохранительных органов ДНР в составе группы украинских диверсантов. Тогда в Министерстве госбезопасности республики сообщали, что целью группы было "уничтожение важнейших объектов инфраструктуры ДНР". Сугерей был опознан как военнослужащий 8-го полка сил специальных операций Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В декабре того же года он был возвращен на Украину в рамках обмена удерживаемыми лицами между Киевом и республиками Донбасса.