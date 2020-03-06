Новый министр здравоохранения Украины заявил о воссоздании санэпидслужбы в стране

КИЕВ, 6 марта. /ТАСС/. Новый министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил о восстановлении в стране санитарно-эпидемиологической службы, которая была ликвидирована в 2017 году. Об этом сообщило в пятницу агентство "Украинские новости".

"Мы восстанавливаем систему противоэпидемической защиты Украины", - сказал Илья Емец. "Премьер-министр [новый глава правительства Украины Денис Шмыгаль] одобрил мою просьбу, чтобы санэпидслужба, которая была разрушена в течение последних лет, снова возникла, и сегодня я получил поручение премьера создать должность первого заместителя министра здравоохранения - главного врача Санэпидемслужбы. Это нужно сделать немедленно", - сказал новый министр здравоохранения Украины.

Он не уточнил, связано ли решение о воссоздании на Украине санэпидслужбы с угрозой распространения нового коронавируса, вспышка которого продолжается во многих странах мира. Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины обратился в кабинет министров с рекомендацией о воссоздании санэпидслужбы. Об этом в конце февраля заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Он добавил, что вновь созданная санэпидслужба не должна заниматься проверкой столовых, кафе или ресторанов.

Весной 2017 года кабинет министров Украины принял постановление о ликвидации Государственной санитарно-эпидемиологической службы. Функции этой организации были переданы другим подразделениям Минздрава, а также Государственной службе по вопросам труда и Государственному департаменту по делам продовольствия, Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей .