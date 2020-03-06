Суд Украины не арестовывал экс-главу Нацбанка Арбузова

КИЕВ, 6 марта. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСУ) в январе 2020 года заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей не бывшему руководителю Нацбанка Сергею Арбузову, а Андрею Клюеву, который занимал должность первого вице-премьера в правительстве Николая Азарова.

"Решение суда [о заочном аресте] касалось Клюева", - уточнили корреспонденту ТАСС в пресс-службе ВАСУ, добавив, что "в отношении Арбузова суд никаких решений не принимал".

3 января ВАСУ на своей странице в Facebook сообщил, что "следственный судья Высшего антикоррупционного суда рассмотрел ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро и избрал меру пресечения бывшему первому вице-премьеру Украины правительства Николая Азарова в виде содержания под стражей". Имя при этом не называлось.

В результате ряд СМИ, в том числе ТАСС, в материале от 3 января сообщал, что это решение суда касалось экс-руководителя Национального банка Украины (НБУ), также занимавшего пост первого вице-премьера, Сергея Арбузова.

4 февраля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины отменила заочный арест Андрея Клюева. Свое решение коллегия судей Апелляционной палаты пояснила отсутствием достаточных оснований, которые бы указывали, что тот будет принимать меры по уничтожению, сокрытию или искажению доказательств по делу.