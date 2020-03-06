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Прокуратура просит арестовать экс-главу Нацбанка Молдавии на 30 суток

Дорина Дрэгуцану ранее обвинили в причастности к хищению €1 млрд

КИШИНЕВ, 6 марта. /ТАСС/. Антикоррупционная прокуратура Молдавии просит арестовать на 30 суток бывшего председателя Национального банка Молдавии (НБМ) Дорина Дрэгуцану по нашумевшему делу о хищении €1 млрд из банков страны. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры по итогам проведенных накануне следственных действий в НБМ.

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"Прокуроры просят суд выдать ордер на арест бывшего президента НБМ Дорина Дрэгуцану, который обвиняется в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах", - отмечается в документе.

Также в прокуратуре сообщили, что по итогам обысков и допросов в НБМ на трое суток задержаны трое подозреваемых, среди которых "нынешний и бывший вице-президенты банка, а также начальник одного из управлений", которые содержатся в изоляторе Национального центра по борьбе с коррупцией.

Со своей стороны генпрокурор Молдавии Александр Стояногло заявил, что дал разрешение на допрос и задержание бывших и нынешних руководителей НБМ, среди которых назвал Дрэгуцану, бывшего вице-председателя Эмму Тэбырцэ, нынешних вице-председателей Аурелиу Чинчлей и Иона Стурзу. По его словам, следствие считает, что Нацбанк был непосредственно вовлечен в нарушение закона, которое повлекло за собой кражу €1 млрд из банков страны.

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