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Распространение коронавируса нового типа
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Трамп подписал законопроект о выделении $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом

Конгресс одобрил документ в предыдущие два дня
Президент США Дональд Трамп Alex Brandon/AP Photo
Описание
Президент США Дональд Трамп
© Alex Brandon/AP Photo

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал законопроект о предоставлении американской администрации $8,3 млрд на борьбу с распространением коронавируса. Об этом сообщил у себя в Twitter заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

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"Президент Трамп только что подписал законопроект о дополнительном финансировании в рамках борьбы с коронавирусом", - написал он.

Палата представителей Конгресса США одобрила документ в среду, а в четверг его поддержали сенаторы.

Теги
СШАТрамп, ДональдРаспространение коронавируса нового типа
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