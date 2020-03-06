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"Талибан" готов к переговорам с Кабулом, если тот выполнит обязательства

Переговоры запланировано на 10 марта

ТАСС, 6 марта. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) будет участвовать в межафганских переговорах, начало которых запланировано на 10 марта, в случае выполнения правительством Афганистана достигнутых ранее договоренностей. Об этом заявил в пятницу официальный представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Сохаил Шахин.

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"Если все обязательства по достигнутым ранее соглашениям будут выполнены [афганским правительством], а все пленные будут освобождены, <...> мы готовы к межафганским переговорам 10 марта. Наша команда переговорщиков и повестка дня уже сформированы. Если переговоры будут отложены, ответственность за это понесут все остальные стороны", - написал он в Twitter.

2 марта агентство Reuters со ссылкой на официального представителя талибов Забихуллу Муджахида информировало, что "Талибан" не примет участия в межафганских переговорах до освобождения руководством Афганистана 5 тыс. своих пленных.

Между тем 1 марта, как сообщало AFP, президент Афганистана Ашраф Гани заявил на пресс-конференции, что освобождение пленных талибов не может быть условием проведения межафганских переговоров.

29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами. Согласно договоренностям, межафганские переговоры должны начаться 10 марта. Участники обсудят сроки и модальности постоянного и всеобъемлющего прекращения огня и будущую политическую дорожную карту Афганистана. В рамках мер укрепления доверия к моменту запуска межафганских переговоров должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников "Талибана" и до 1 тыс. человек, удерживаемых талибами.

Теги
Афганистан
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