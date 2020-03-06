В Молдавии приняли закон о снижении нагрузки на бюджет от похищенного €1 млрд

КИШИНЕВ, 6 марта. /ТАСС/. Парламент Молдавии одобрил в пятницу закон, который позволит за счет прибыли Национального банка (НБМ) погашать государственный долг, образовавшийся из-за хищения из банков страны €1 млрд при правившей последние 10 лет коалиции проевропейских партий.

Закон был предложен правительством по инициативе президента страны Игоря Додона. По нему, если уставной капитал НБМ превысит 4% от его долговых обязательств, то около половины или вся прибыль будет перечисляться в государственную казну. Это, как полагают авторы закона, позволит частично снизить бремя погашения долга, которое прежде было возложено на граждан. Депутаты оппозиционного проевропейского блока Acum жестко раскритиковали этот документ, назвав его популистским, и отказались поддержать его.

В феврале Додон выступил с инициативой принять закон, который, по его словам, позволит сократить долг минимум на 5-6 млрд лей (около €250 - 300 млн). Он отметил, что это решение разрабатывалось при помощи иностранных партнеров, в том числе Международного валютного фонда.