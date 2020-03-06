{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: отрекшегося от испанского престола Хуана Карлоса I могут обвинить в угрозах

В парламент поступила просьба о создании комиссии по расследованию "предполагаемых нарушений, совершенных экс-главой государства"

МАДРИД, 6 марта. /ТАСС/. Предприниматель из Германии Коринна цу Сайн-Витгенштейн намерена обвинить в суде Лондона отрекшегося от испанского престола в 2014 году Хуана Карлоса I в угрозах. Об этом сообщило в пятницу агентство Europa Press.

По его информации, знакомая экс-главы государства утверждает, что с 2012 года после поездки в Ботсвану, когда появились сведения об их возможных отношениях с Хуаном Карлосом I, в ее адрес поступали угрозы. Они якобы были связаны с тем, чтобы Сайн-Витгенштейн не раскрывала государственных секретов, которые могла знать. Предприниматель также собирается подать жалобу против экс-директора Национального разведывательного центра Феликса Санса Рольдана.

В свою очередь, коалиция левых политических сил "Объединившись, мы можем" зарегистрировала в парламенте просьбу о создании комиссии по расследованию "предполагаемых нарушений, совершенных экс-главой государства", которые могут быть связаны с отношениями между Испанией и Саудовской Аравией. Левые также просят расследовать наличие возможных счетов в Швейцарии у Хуана Карлоса I - отца действующего монарха и главы государства с 1975 по 2014 годы.

Ранее в прессе были распространены аудиозаписи, на которых предположительно записан разговор с Сайн-Витгенштейн. Как предполагается, записи сделаны бывшим инспектором полиции Хосе Мануэлем Вильарехой в 2015 году. На них предприниматель говорит, что отрекшийся от престола монарх использовал ее в качестве подставного лица, чтобы скрыть имущество за рубежом, а также рассказывает о существовании счетов в Швейцарии на имя двоюродного брата короля.

Электронная газета Okdiario отмечала, что, по словам Сайн-Витгенштейн, Хуан Карлос I пытался получить комиссионные за посредническую роль в переговорах с саудовской стороной, чтобы контракт на строительство скоростной железной дороги на линии Мекка - Медина достался консорциуму испанских компаний.

Теги
Хуан КарлосБотсванаГерманияИспанияШвейцарияСаудовская Аравия
Реклама на ТАСС
Бывшего главу Нацбанка Молдавии арестовали по делу о хищении €1 млрд
Задержаны еще трое подозреваемых
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС