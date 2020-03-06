СМИ: отрекшегося от испанского престола Хуана Карлоса I могут обвинить в угрозах

МАДРИД, 6 марта. /ТАСС/. Предприниматель из Германии Коринна цу Сайн-Витгенштейн намерена обвинить в суде Лондона отрекшегося от испанского престола в 2014 году Хуана Карлоса I в угрозах. Об этом сообщило в пятницу агентство Europa Press.

По его информации, знакомая экс-главы государства утверждает, что с 2012 года после поездки в Ботсвану, когда появились сведения об их возможных отношениях с Хуаном Карлосом I, в ее адрес поступали угрозы. Они якобы были связаны с тем, чтобы Сайн-Витгенштейн не раскрывала государственных секретов, которые могла знать. Предприниматель также собирается подать жалобу против экс-директора Национального разведывательного центра Феликса Санса Рольдана.

В свою очередь, коалиция левых политических сил "Объединившись, мы можем" зарегистрировала в парламенте просьбу о создании комиссии по расследованию "предполагаемых нарушений, совершенных экс-главой государства", которые могут быть связаны с отношениями между Испанией и Саудовской Аравией. Левые также просят расследовать наличие возможных счетов в Швейцарии у Хуана Карлоса I - отца действующего монарха и главы государства с 1975 по 2014 годы.

Ранее в прессе были распространены аудиозаписи, на которых предположительно записан разговор с Сайн-Витгенштейн. Как предполагается, записи сделаны бывшим инспектором полиции Хосе Мануэлем Вильарехой в 2015 году. На них предприниматель говорит, что отрекшийся от престола монарх использовал ее в качестве подставного лица, чтобы скрыть имущество за рубежом, а также рассказывает о существовании счетов в Швейцарии на имя двоюродного брата короля.

Электронная газета Okdiario отмечала, что, по словам Сайн-Витгенштейн, Хуан Карлос I пытался получить комиссионные за посредническую роль в переговорах с саудовской стороной, чтобы контракт на строительство скоростной железной дороги на линии Мекка - Медина достался консорциуму испанских компаний.