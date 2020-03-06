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Распространение коронавируса нового типа

Помпео утверждает, что Китай не предоставил полных данных о коронавирусе

По его словам, из-за этого США "оказались в положении отстающего"

НЬЮ-ЙОРК, 6 марта. /ТАСС/. Борьба с распространением коронавируса нового типа в США была затруднена тем, что исчерпывающая информация о нем не была предоставлена американской стороне китайскими властями. С таким утверждением выступил в пятницу в эфире телеканала CNBC госсекретарь США Майкл Помпео.

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"Информация, которую мы получили на начальном этапе, не была совершенной", - сказал он. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что из-за этого США "оказались в положении отстающего". "И это неправильно. Как сказали мне врачи-инфекционисты, это должно работать не так", - добавил госсекретарь. По его утверждению, США "поступают иначе" и руководствуются в аналогичных ситуациях принципами "прозрачности и открытости".

"Взаимодействие с Коммунистической партией Китая с целью получения данных, которые в конечном счете станут ключом к созданию вакцины и снижению опасности, вызвало невероятное разочарование", - сказал Помпео. Он полагает, что китайская сторона, в частности, некоторые данные "могла предоставить быстрее".

Госсекретарь также сказал, что США "оказали помощь китайскому правительству". "Это касается не только того, что делают Центры по контролю и профилактике заболеваний США и специалисты по здравоохранению, мы пытаемся сделать так, чтобы у них были все медикаменты, необходимые им, чтобы остановить распространение [вируса] по всему миру", - отметил Помпео.

Теги
СШАКитайПомпео, Майкл (Майк)Распространение коронавируса нового типа
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