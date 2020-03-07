Подземный лабиринт со штабом боевиков найден в освобожденном поселке под Алеппо

АЛЕППО /Сирия/, 7 марта. /ТАСС/. Военнослужащие сирийской армии обнаружили сеть подземных тоннелей общей протяженностью в несколько километров, где располагался штаб и укрытия боевиков, на окраине недавно освобожденного поселка Хаям около Алеппо. Об этом сообщил российским журналистам полковник сирийской армии Абдельхадер Эльбидж.

"Мы давно наблюдали за этим районом и удивлялись, как боевикам удавалось скрытно перемещаться по позициям, менять позиции. Но когда мы их выбили отсюда и увидели все, что они тут выкопали и построили, все стало на свои места. Но видите - даже это им не помогло", - сказал сирийский офицер, показывая на оборудованные боевиками сооружения.

Снаружи все выглядит как карьер. Под землей сирийские военные обнаружили запутанную сеть тоннелей с десятками узких коридоров. В одной из комнат находился штаб террористов, здесь на офисной доске сохранился план расположения огневых точек и расписание дежурств. В штабе было даже электричество. В подземелье, откуда боевики держали оборону, были оборудованы комнаты для отдыха и склады.

По мнению полковника Эльбиджа, в обустройстве подземного укрепления боевикам помогали иностранцы.

"Здесь находился передний край обороны террористов. Отсюда они отстреливались. Эти все укрепления - брустверы, блиндажи - они строили несколько месяцев. Трудно их было выбить отсюда, но мы справились", - поделился военнослужащий сирийской армии Закария Эльбедж.

В поселке до войны проживали более 3 тыс. человек, большинство бежали после начала боевых действий. Власти приступили к разбору завалов и восстановлению поселка, где повреждены почти все дома. Сначала порядок наведут на территории трехэтажной поселковой школы, часть которой боевики превратили в свой госпиталь.