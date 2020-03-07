Зеленский: украинцы не смогут бесконечно ждать приглашения к более тесной интеграции с ЕС

ЛОНДОН, 7 марта. /ТАСС/. Украинцы не смогут бесконечно ждать приглашения Брюсселя к более тесной интеграции с Евросоюзом. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в опубликованном в субботу интервью британской газете The Guardian.

"Мы должны дать людям уверенность в том, что ЕС ждет Украину. Люди на самом деле не верят словам. Вернее так, они верят словам лишь какое-то время. Затем им нужны действия", - сказал он, подчеркнув, что за 20 лет избиратели потеряют надежду стать частью ЕС.

Говоря в этой связи про состоявшийся 31 января выход Великобритании из состава европейского сообщества, он сравнил происходящее с вечеринкой. "Это как группа людей за столом, которые мило проводят вечер. Если кто-то не хочет оставаться за столом, это определенно испортит вечеринку. В этот момент другие люди стоят снаружи, дергают звонок, стучат в дверь, а им говорят через щелку: "Добро пожаловать к нам, но приходите в следующий раз". И они все еще стоят снаружи и стучат, когда вечеринка уже закончилась", - прибег к метафоричному описанию Зеленский.

После государственного переворота зимой 2014 года на Украине было объявлено о резком изменении внешнеполитического курса. Вступление в ЕС и НАТО новые власти обозначили своими приоритетами. Вместе с тем в ЕС неоднократно заявляли, что не готовы принять Украину. Об отсутствии перспективы членства заявлял в 2017 году возглавлявший тогда Еврокомиссию Жан-Клод Юнкер, этот тезис в конце прошлого года повторил еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вaргейи.