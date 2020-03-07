СМИ: полиция разогнала демонстрацию в поддержку разблокирования внутренней границы Кипра

НИКОСИЯ, 7 марта. /ТАСС/. Полиция Республики Кипр разогнала в субботу с помощью спецсредств демонстрацию протеста против временного закрытия четырех переходов через внутреннюю границу острова, которая разделяет территории проживания греко-кипрской и турко-кипрской общин. Об этом сообщает на своем сайте газета Cyprus Mail .

Полицейские утверждают, что перед полуднем по кипрскому времени (13:00 мск) они вынуждены были применить слезоточивый газ, чтобы воспрепятствовать намерению более 100 демонстрантов проникнуть с турецкого севера острова на греческий юг через закрытый неделю назад пешеходный переход через межобщинную границу в старой Никосии. Этот пограничный КПП расположен на улице Ледра - главном торговом променаде в центре кипрской столицы. Во время столкновений с демонстрантами один полицейский получил травмы, потребовавшие его госпитализации.

Сторонники объединения обеих частей Кипра держали в руках транспаранты с лозунгами, призывающими остановить президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса. Последний, по их мнению, своим решением о временном закрытии четырех из девяти переходов через внутреннюю границу под предлогом борьбы с угрозой распространения коронавируса на деле ограничивает свободное передвижение по острову и неизбежно ведет Кипр к расколу на два государства.

Это уже вторые столкновения демонстрантов с полицией после решения официальной Никосии о временном закрытии пограничных переходов. В первый раз они произошли на том же месте ровно неделю назад. Но тогда прорыв границы, причем в отличие от нынешнего успешный, был осуществлен сторонниками кипрского объединения с юга, то есть с греческой стороны.