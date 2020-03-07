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Экс-глава Нацбанка Молдавии отвергает обвинения о причастности к хищению €1 млрд

Дорин Драгуцану не считает себя виновным в банкротстве банков

КИШИНЕВ, 7 марта. /ТАСС/. Арестованный по делу о банковских хищениях бывший президент Национального банка Молдавии Дорин Драгуцану заявил, что не считает себя виновным в банкротстве банков, которое привело к хищению €1 млрд. Об этом он заявил, комментируя недавние заявления осужденного по этому делу бизнесмена Илана Шора, в которых он переложил вину за хищения €1 млрд на Нацбанк и его тогдашнего руководителя.

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"То, что говорит Шор, полный бред. Когда Нацбанк взял контроль над его банками, были уволены банкиры, в том числе и сам Шор. И только после этого были предоставлены срочные кредиты для погашения вкладов физических и юридических лиц", - цитирует в субботу слова Драгуцану молдавское издание Noi.

Бывший глава Нацбанка отметил, что "Шор и его банкиры продемонстрировали, что единственное, что могут сделать - это обанкротить банки".

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