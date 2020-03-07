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Политический кризис в Венесуэле

Трамп и Болсонару могут обсудить проведение выборов в Венесуэле

США, Бразилия и Колумбия продолжают усилия "в решении кризиса", сообщили в вашингтонской администрации

ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и бразильский лидер Жаир Болсонару рассмотрят на встрече в субботу ситуацию в Венесуэле в контексте проведения в этой стране "свободных и честных выборов". Об этом заявил в субботу на брифинге для журналистов представитель американской администрации высокого ранга.

"Встреча, как и переговоры с президентом Колумбии Иваном Дуке [2 марта], подчеркивает значение кризиса в Венесуэле для соседних стран, для США, важность для нашей внешней политики и национальной безопасности", - отметил он. По словам сотрудника администрации, США, Бразилия и Колумбия продолжают усилия "в решении кризиса". Чиновник заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы способствует эскалации ситуации, в том числе "укрывает колумбийских террористов" и создает угрозы на границе с Бразилией. При этом каких-либо доказательств в ходе брифинга приведено не было.

"Это вызывает большую озабоченность. Мы работаем с союзниками в Бразилии и Колумбии по решению кризиса <...>, продолжим максимальное давление на [власти Венесуэлы], - сказал он. - Но все может измениться, если мы будем способны обеспечить свободные и честные, проводимые под международным наблюдением президентские выборы. Данная встреча это акцентирует". Переговоры с Болсонару пройдут в принадлежащем Трампу поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Трамп заявил 4 марта, что у Вашингтона "многое запланировано" относительно Венесуэлы. При этом глава Белого дома не пояснил, что имеет в виду.

Теги
Мадуро, НиколасБразилияСШАКолумбияВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеТрамп, ДональдДуке, ИванБолсонару, Жаир
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