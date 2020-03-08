СМИ: террористы обстреляли позиции сирийских войск на юге Идлиба и в Алеппо

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) нарушили в субботу режим прекращения огня на юге провинции Идлиб. Как сообщило агентство САНА, бандформирования атаковали позиции сирийских войск в Хазарине и Дар-эль-Кабире. Артиллерия сирийской армии открыла ответный огонь по противнику и нанесла боевикам потери.

По информации САНА, обстрелу подверглись также посты сирийских военнослужащих на западе Алеппо. В пятницу сирийские средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов под Латакией. Им удалось сбить два беспилотника над городом Джебла, которые были запущены с подконтрольной боевикам территории в провинции Идлиб.

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев сообщил, что за сутки было зафиксировано 19 нарушений режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. По его словам, были обстреляны населенные пункты в провинциях Алеппо, Латакия и Идлиб.

Президенты России и Турции на состоявшихся в четверг в Москве переговорах согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в сирийской провинции Идлиб. Достигнутые ими договоренности предусматривали, что боевые действия в Идлибе будут прекращены по всей линии соприкосновения со вступлением в силу перемирия 6 марта. С 15 марта РФ и Турция начнут совместное патрулирование по трассе Алеппо - Латакия (М-4), вдоль которой будет создан коридор безопасности.

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Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.