{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: террористы обстреляли позиции сирийских войск на юге Идлиба и в Алеппо

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) нарушили в субботу режим прекращения огня на юге провинции Идлиб. Как сообщило агентство САНА, бандформирования атаковали позиции сирийских войск в Хазарине и Дар-эль-Кабире. Артиллерия сирийской армии открыла ответный огонь по противнику и нанесла боевикам потери.

По информации САНА, обстрелу подверглись также посты сирийских военнослужащих на западе Алеппо. В пятницу сирийские средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов под Латакией. Им удалось сбить два беспилотника над городом Джебла, которые были запущены с подконтрольной боевикам территории в провинции Идлиб.

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев сообщил, что за сутки было зафиксировано 19 нарушений режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. По его словам, были обстреляны населенные пункты в провинциях Алеппо, Латакия и Идлиб.

Президенты России и Турции на состоявшихся в четверг в Москве переговорах согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в сирийской провинции Идлиб. Достигнутые ими договоренности предусматривали, что боевые действия в Идлибе будут прекращены по всей линии соприкосновения со вступлением в силу перемирия 6 марта. С 15 марта РФ и Турция начнут совместное патрулирование по трассе Алеппо - Латакия (М-4), вдоль которой будет создан коридор безопасности.

===========

Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.

Реклама на ТАСС
Политический кризис в Венесуэле
Трамп и Болсонару могут обсудить проведение выборов в Венесуэле
США, Бразилия и Колумбия продолжают усилия "в решении кризиса", сообщили в вашингтонской администрации
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС