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СМИ: аравийская коалиция нанесла удары по объектам хуситов в йеменском порту

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Аравийская коалиция нанесла удары по нескольким объектам йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) в порту Салиф. Об этом в воскресенье сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на заявление коалиции.

По его данным, удары были произведены по объектам, с которых запускались начиненные взрывчаткой лодки и дроны, что создавало угрозу безопасности судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе в Красном море.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло после вторжения в страну в марте 2015 года коалиции под руководством Саудовской Аравии. Операцию против установивших контроль над значительной частью Йемена мятежников поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. К ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.

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