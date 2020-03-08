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Британские истребители поднимались в воздух для сопровождения российских самолетов

ЛОНДОН, 8 марта. /ТАСС/. Истребители Королевских ВВС Великобритании Typhoon ("Тайфун") были подняты в субботу в воздух с авиабазы Лоссимут в Шотландии и базы Конингсби в графстве Линкольншир для сопровождения российских дальних противолодочных самолетов Ту-142, которые оказались в зоне британских интересов. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении королевских ВВС.

"Истребители Typhoon, находившейся в состоянии готовности к немедленным действиям, были подняты в воздух с авиабаз Королевских ВВС Лоссимут и Конингсби. Это были рутинные действия, совершенные в ответ на приближение российских самолетов к британскому воздушному пространству", - отмечается в заявлении британских ВВС, размещенном в "Твиттере". При этом отмечается, что британские действия координировались "с некоторыми другими союзниками по НАТО" - Норвегией и Францией. Модель российских самолетов не указывается, однако на опубликованных в том же сообщении фотографиях запечатлен Ту-142.

В аккаунте базы Лоссимут в "Твиттере" также уточняется, что российские самолеты находились "в зоне британских интересов", но "ни в один из моментов не оказывались в британском воздушном пространстве".

По информации телеканала "Скай ньюс", всего для сопровождения двух российских самолетов с упомянутых баз в небо поднимались шесть британских "Тайфунов", а в дополнение к ним с базы Бриз-Нортон - самолет-заправщик "Вояджер" (Voyager).

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